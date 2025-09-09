В мессенджере Telegram появились сообщения о якобы имеющихся угрозах в школах Балхаша. В акимате города официально заявили, что эта информация не соответствует действительности, передает BAQ.KZ.

Отмечается, что все государственные органы и службы правопорядка работают в штатном режиме, а ситуация полностью находится под контролем.

Власти обратились к жителям с просьбой сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации, не поддаваться на провокации и не распространять фейки.

В акимате также напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.