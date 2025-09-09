В Балхаше распространяют фейковые сообщения об угрозах в школах
Родители паникуют.
Сегодня, 09:05
84Фото: pexels.com
В мессенджере Telegram появились сообщения о якобы имеющихся угрозах в школах Балхаша. В акимате города официально заявили, что эта информация не соответствует действительности, передает BAQ.KZ.
Отмечается, что все государственные органы и службы правопорядка работают в штатном режиме, а ситуация полностью находится под контролем.
Власти обратились к жителям с просьбой сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации, не поддаваться на провокации и не распространять фейки.
В акимате также напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
