В Балхаше сменился аким

По согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата акимом Балхаша назначен Саян Муратулы, передает BAQ.KZ.

Нового руководителя города активу представил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Он отметил, что перед новым акимом стоят задачи по развитию городской инфраструктуры, повышению качества коммунальных услуг, благоустройству и реализации социально значимых проектов.

Особое внимание, по словам главы региона, необходимо уделить развитию туристического потенциала Балхаша. Речь идет о благоустройстве прибрежной зоны озера, привлечении инвестиций, повышении качества сервиса и создании новых туристических маршрутов.

Саян Муратулы работает в системе государственного управления с 2015 года. Карьеру начал в отделе жилищно-коммунального хозяйства Балхаша, позже занимал руководящие должности в сфере ЖКХ, энергетики и строительства Карагандинской области.

С 2022 по 2024 год он был заместителем акима Актогайского района, затем работал заместителем руководителя, а позднее возглавил Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.

Новый аким заявил, что хорошо знаком с городом и намерен сосредоточиться на развитии инфраструктуры, решении коммунальных вопросов и раскрытии туристического потенциала Балхаша.