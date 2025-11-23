  • 23 Ноября, 23:39

В Балхаше спасатели предотвратили падение мужчины с крыши

Мужчине внезапно стало плохо на крыше магазина

Сегодня, 22:20
АВТОР
МЧС РК Сегодня, 22:20
Сегодня, 22:20
Фото: МЧС РК
 
В Балхаше спасатели МЧС оказали помощь мужчине, оказавшемуся в трудной ситуации на крыше одноэтажного магазина, передает BAQ.KZ.

На пульт 112 поступило сообщение о том, что 35-летнему мужчине внезапно ухудшилось самочувствие, и он не смог самостоятельно спуститься с крыши на улице Мира.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и с помощью спасательной верёвки аккуратно спустили пострадавшего на землю. После этого мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

