В Балхаше спасатели МЧС оказали помощь мужчине, оказавшемуся в трудной ситуации на крыше одноэтажного магазина, передает BAQ.KZ.
В Балхаше спасатели предотвратили падение мужчины с крыши
Мужчине внезапно стало плохо на крыше магазина
Сегодня, 22:20
