В Балхаше за три дня провели более 20 операций на сердце
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В многопрофильной больнице Балхаша открылось отделение рентгенэндоваскулярной хирургии, где жители города и близлежащих районов теперь могут получить высокотехнологичную помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях, передает BAQ.KZ.
Ранее пациентам с тяжелыми кардиологическими диагнозами приходилось ехать в Караганду или другие крупные медицинские центры. Теперь современная медицинская помощь стала доступна непосредственно в Балхаше.
Открытие нового отделения стало возможным благодаря модернизации больницы, проведенной за счет возвращенных государству активов.
Новое подразделение уже приступило к работе. За первые три дня врачи выполнили более 20 операций, а на ближайший день было запланировано еще шесть вмешательств.
Первыми пациентами стали мужчина, ранее перенесший аортокоронарное шунтирование, и 78-летняя женщина, экстренно доставленная с острым коронарным синдромом.
По словам заведующего отделением Алмаса Калымова, мужчине провели контрольную коронарографию для оценки состояния сосудов и ранее установленных шунтов. У второй пациентки обследование выявило выраженное сужение коронарной артерии, после чего врачи незамедлительно выполнили баллонную ангиопластику и стентирование. Обе операции прошли успешно.
«Мы уже начали принимать не только экстренных, но и плановых пациентов. За три дня, начиная с 7 июля, выполнено более двадцати операций, сегодня запланированы еще шесть. Вся помощь оказывается бесплатно в рамках системы ОСМС. Отделение работает в штатном режиме», – сообщил заместитель директора многопрофильной больницы Балхаша Даулет Тастамбеков.
Он также отметил, что отделение полностью укомплектовано медицинскими кадрами. Для работы в Балхаш прибыли два профильных специалиста из других регионов Казахстана, которым предоставили служебное жилье.
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