В Караганде можно бесплатно проверить сердце: день открытых дверей в больнице

Жителей Караганды приглашают на день открытых дверей, посвященный профилактике и лечению нарушений сердечного ритма, передает BAQ.KZ.

Бесплатный прием пациентов с фибрилляцией предсердий состоится 11 июля с 09:00 до 14:00 в многопрофильной больнице № 2 по адресу: ул. С. Сейфуллина, 11а.

Во время консультаций кардиологи-аритмологи оценят состояние сердечного ритма, определят дальнейшую тактику лечения и при наличии показаний направят пациентов на современные высокотехнологичные методы лечения.

В больнице рекомендуют обратиться на прием тем, кого беспокоят перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение или у кого уже диагностирована фибрилляция предсердий.

При посещении желательно иметь при себе результаты ЭКГ, холтеровского мониторирования (при наличии), ЭхоКГ, общих анализов крови и мочи, а также анализ крови на гормоны щитовидной железы.