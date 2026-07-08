В Караганде можно бесплатно проверить сердце: день открытых дверей в больнице
11 июля кардиологи-аритмологи будут бесплатно консультировать пациентов с нарушениями сердечного ритма.
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Жителей Караганды приглашают на день открытых дверей, посвященный профилактике и лечению нарушений сердечного ритма, передает BAQ.KZ.
Бесплатный прием пациентов с фибрилляцией предсердий состоится 11 июля с 09:00 до 14:00 в многопрофильной больнице № 2 по адресу: ул. С. Сейфуллина, 11а.
Во время консультаций кардиологи-аритмологи оценят состояние сердечного ритма, определят дальнейшую тактику лечения и при наличии показаний направят пациентов на современные высокотехнологичные методы лечения.
В больнице рекомендуют обратиться на прием тем, кого беспокоят перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение или у кого уже диагностирована фибрилляция предсердий.
При посещении желательно иметь при себе результаты ЭКГ, холтеровского мониторирования (при наличии), ЭхоКГ, общих анализов крови и мочи, а также анализ крови на гормоны щитовидной железы.
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