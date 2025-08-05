В Балхаше задержали подозреваемого по делу о пытках ребёнка
Инцидент получил широкий общественный резонанс после обращения матери ребёнка в соцсетях.
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Полиция задержала подозреваемого по делу о жестоком избиении 8-летнего мальчика в Балхаше, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"По факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в городе Балхаш полицией проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и доставлен в подразделение полиции", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.
В ведомстве отметили, что расследование находится на особом контроле руководства. Проводится весь необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление полной и объективной картины произошедшего. Проверяются все возможные версии и доводы сторон.
"Виновные будут привлечены к ответственности в полном объёме закона. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – подчеркнули в ДП.
Состояние пострадавшего мальчика прокомментировали в Управлении здравоохранения Карагандинской области. Ребёнок госпитализирован в многопрофильную больницу Балхаша. Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Диагноз – комбинированная травма.
"Так как пациент несовершеннолетний, информацию без согласия официальных представителей мы предоставить не можем", – пояснили в ведомстве.
Ситуацию взяла на контроль детский омбудсмен Динара Закиева. По её словам, она обратилась в Министерство внутренних дел по факту насильственных действий, совершённых в отношении ребёнка.
"Нахожусь на связи с мамой мальчика", – написала Закиева на своей страничке в Instagram.
Тем временем источник, знакомый с ходом дела, сообщил, что вторая сторона также обратилась в полицию с заявлением о якобы причинении вреда их дочери. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока не поступало.
Напомним, ранее мать ребёнка Мадина Досымбекова заявила, что её сына пытали: ломали пальцы, били по голове и обжигали тело. В качестве предполагаемого нападавшего она назвала сотрудника АО "Казахмыс". В компании выразили обеспокоенность и пообещали содействие следствию.
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