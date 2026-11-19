В Балхаше полиция задержала подозреваемых по уголовному делу о противоправных действиях в отношении двух дочерей местного жителя. О произошедшем правоохранителям сообщил отец девочек.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, 16 ноября с заявлением обратился 55-летний житель Балхаша.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых», сообщили в полиции.

По предварительно установленным обстоятельствам, противоправные действия совершались в разное время и в разных местах.

Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.

«К расследованию привлечены опытные сотрудники Департамента полиции области. Ход досудебного расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области», отметили в ведомстве.

Другие обстоятельства дела не раскрываются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, регулирующей разглашение данных досудебного расследования.