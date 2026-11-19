В Балхаше задержали подозреваемых в противоправных действиях в отношении двух девочек
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В Балхаше полиция задержала подозреваемых по уголовному делу о противоправных действиях в отношении двух дочерей местного жителя. О произошедшем правоохранителям сообщил отец девочек.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, 16 ноября с заявлением обратился 55-летний житель Балхаша.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых», сообщили в полиции.
По предварительно установленным обстоятельствам, противоправные действия совершались в разное время и в разных местах.
Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.
«К расследованию привлечены опытные сотрудники Департамента полиции области. Ход досудебного расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области», отметили в ведомстве.
Другие обстоятельства дела не раскрываются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, регулирующей разглашение данных досудебного расследования.
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