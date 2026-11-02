В Балхаше завершена реконструкция железнодорожного вокзала, построенного почти 50 лет назад

В Карагандинской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Балхаш-2. Здание, построенное в 1976 году, получило обновлённый облик и современную инфраструктуру.

Модернизация проведена в рамках общенациональной программы обновления железнодорожных вокзалов, реализуемой по поручению Главы государства.

В ходе реконструкции обновлено двухэтажное здание вокзала общей площадью 1 971,22 кв. м. Выполнена внутренняя отделка помещений, модернизированы системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения.

Также полностью заменены железобетонные конструкции берегового перрона, уложена новая брусчатка, установлен навес, смонтирована система вентиляции и заменены витражи. Для повышения безопасности предусмотрены дополнительные эвакуационные пути и двери, соответствующие требованиям пожарной безопасности.

Вокзал относится ко II классу. Ежедневно его услугами пользуются в среднем около 783 пассажиров. Через станцию проходят 18 пассажирских поездов, связывающих Балхаш с Астаной, Карагандой, Семей и Аягөз.

Проект реализован за счёт собственных средств АО «НК «Қазақстан темір жолы» при поддержке Правительства Республики Казахстан, Министерства транспорта, АО «Самрук-Қазына» и акимата Карагандинской области.

Обновление вокзала позволит создать более комфортные условия для пассажиров и повысить качество обслуживания на железнодорожном транспорте.