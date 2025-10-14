В Бангладеш произошёл крупный пожар на швейной фабрике и прилегающем складе химических веществ, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек, ещё один пострадал, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, возгорание началось на третьем этаже семиэтажного здания в районе Мирпур города Дакка. Огонь быстро перекинулся на соседний склад, где хранились отбеливатель, пластик и перекись водорода.

По словам директора пожарной службы Таджула Ислама Чоудхури, на месте обнаружены тела девяти погибших, однако число жертв может увеличиться. Причины возгорания устанавливаются.