В Бангладеш девять человек погибли при пожаре на швейной фабрике

Огонь быстро перекинулся на соседний склад.

В Бангладеш произошёл крупный пожар на швейной фабрике и прилегающем складе химических веществ, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек, ещё один пострадал, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, возгорание началось на третьем этаже семиэтажного здания в районе Мирпур города Дакка. Огонь быстро перекинулся на соседний склад, где хранились отбеливатель, пластик и перекись водорода.

По словам директора пожарной службы Таджула Ислама Чоудхури, на месте обнаружены тела девяти погибших, однако число жертв может увеличиться. Причины возгорания устанавливаются.

