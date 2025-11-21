В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,5
Cпециалисты оценивают последствия.
В Бангладеш зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зарегистрированы утром 21 ноября и ощущались в ряде районов страны.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился примерно в 14 километрах к юго-западу от города Нарсингди. Толчки произошли на относительно небольшой глубине — около 10 километров, что усилило их ощущение на поверхности.
Местные жители сообщали о дрожи зданий и кратковременной панике, однако на данный момент информации о жертвах или значительных разрушениях не поступало. Экстренные службы продолжают мониторинг обстановки и проверяют потенциально пострадавшие районы.
Специалисты отмечают, что регион подвержен сейсмической активности, и призывают население сохранять бдительность в случае возможных повторных толчков.
