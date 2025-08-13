В Бангладеш зафиксировано более 100 смертей от лихорадки денге и 24 183 подтверждённых случая заражения. Медики предупреждают, что в августе ситуация может ухудшиться, а пик заболеваемости ожидается в сентябре, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По данным министерства здравоохранения страны, только за август болезнь унесла жизни 19 человек, в июле умерли 41 человек, что более чем вдвое превышает июньский показатель (19 смертей). Эксперты отмечают, что вирус распространился по всей стране, и без срочных мер больницы рискуют оказаться перегруженными.

Энтомолог Университета Джахангирнагара Кабирул Башар прогнозирует, что количество случаев в августе может быть втрое выше июльских показателей.

Врачи призывают население использовать средства защиты от комаров, спать под москитными сетками и избегать скоплений стоячей воды - мест размножения насекомых.