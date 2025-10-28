В Бангладеш продолжается рост числа случаев лихорадки денге: только за последние сутки зарегистрировано 983 новых заболевших и шесть смертей, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По данным Главного управления служб здравоохранения (DGHS) при Министерстве здравоохранения, общее число заболевших достигло 66 423, а число умерших составило 269.

Отмечается, что уже в октябре зарегистрировано 19 081 случай лихорадки денге, что превышает показатели сентября, когда было зафиксировано 15 866 заболевших. Число летальных исходов в октябре достигло 71, тогда как в сентябре оно составляло 76.

Эксперты обращают внимание, что лихорадка денге, традиционно связанная с сезоном муссонов с июня по сентябрь, в этом году распространяется и вне обычного периода, что вызывает дополнительные опасения среди населения и медицинских служб.

Власти продолжают предпринимать меры по контролю распространения вируса и призывают граждан соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риск заражения.