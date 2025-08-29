На расширенном совещании Регионального совета НПП "Атамекен" и Отраслевого совета по креативным индустриям и IT прозвучало мнение о том, что коммерческим банкам внедрять инновации в IT-сфере сложнее, чем представителям других отраслей, передает корреспондент BAQ.kz.

Так, по словам первого заместителя председателя правления АО "Народный банк Казахстана" Даурена Сартаева, ключевая особенность банковского бизнеса заключается в высокой цене ошибки. Любая инновация в банковской сфере должна соответствовать многочисленным нормативным требованиям. Для коммерческого банка цена ошибки чрезвычайно высока: речь идёт о миллионах клиентов, их деньгах и доверии. Поэтому даже самые перспективные идеи проходят долгий путь проверки и согласования.

"У банков есть повышенная ответственность за те финансы, которые клиенты банкам доверяют. И частота релизов, частота продуктов новых сервисов не может быть высокой. Каждый новый релиз и доработка должны быть максимально протестированы на устойчивость, безопасность и точность", - говорит Сартаев.

Эта осторожность делает процесс внедрения инноваций в банковской сфере более долгим, чем, например, у стартапов.

Сравнение с Китаем и мировым опытом

Сартаев отметил, что и в крупнейших экономиках мира ситуация схожая.

"Мы были в Китае, разговаривали с их крупными финтех-компаниями и платёжными системами. Там количество выпускаемых продуктов ещё меньше. Ведь если у нас транзакции исчисляются миллионами, то у них - миллиардами. И любой сбой может повлечь коллапс крупнейшей экономики мира", - рассказывает банкир.

Тем не менее, банки имеют преимущество в инвестициях в зрелые решения. В Казахстане это позволяет быстро запускать современные цифровые продукты благодаря доступности данных и сотрудничеству с международными экспертами.

Сартаев подчеркнул, что казахстанские разработки находят высокую оценку за рубежом.

"Когда мы приглашали международных клиентов и показывали, как в Казахстане запускаются цифровые продукты, они были под большим впечатлением. Один крупный банкир из Лондона признался, что, пересмотрев множество проектов в Европе и Англии, не видел даже похожей системы управления цифровыми рисками, как у нас", - рассказывает спикер.

Конкуренция и ограничения рынка

При этом банкир признал, что рынок банковских продуктов достаточно стандартизирован. Банки по своей природе более консервативны, чем, например, IT-компании или стартапы. Здесь невозможно быстро "запустить - протестировать - доработать" без риска для клиентов. Это делает процесс инноваций более затратным и медленным.

"Банковские продукты однотипны. Конкуренция идёт либо по цене, либо по сервису. И тот, кто больше инвестирует, тот и выигрывает. Но цифровой рынок не предполагает большого количества игроков в одной регуляторной среде", - говорит банкир.

Кроме того, банковские технологии сложно масштабировать в другие страны. Например, попытка банка быстро развернуть продукты в Узбекистане столкнулась с барьерами: разная регуляторика, иное отношение к рискам и другие ожидания клиентов.

Сартаев считает, что инновации банкирам нужны, "но внедрять их следует очень осторожно, так, чтобы они не сыграли против банка и не вызвали недоверие клиентов".