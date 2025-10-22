Улицы Барселоны украсили изображения казахстанского тенора Димаша Кудайбергена — в преддверии его долгожданного концерта поклонники из Испании запустили масштабную автобусную рекламную кампанию, передает BAQ.KZ со ссылкой на dimashnews.com.

С 6 октября по 9 ноября на оживлённых маршрутах В24 и В25 курсируют автобусы, украшенные портретом артиста и информацией о его шоу, которое состоится 8 ноября на Олимпийской арене Бадалона. Один из маршрутов проходит прямо мимо площадки, где пройдет концерт, другой — через популярный торговый центр Magic, что гарантирует высокую видимость рекламы среди тысяч горожан и туристов.

Эта инициатива стала результатом скоординированных усилий поклонников, которые хотели по-особенному подчеркнуть значимость первого большого сольного концерта Димаша в Барселоне.

"Это просто фантастика! Постоянная работа приносит свои плоды. Мы очень рады, что теперь Димаш будет “проезжать” по улицам Барселоны. Огромное спасибо всем, кто внес свой вклад в этот проект", — поделились фанаты в официальном заявлении.

Для многих поклонников это событие стало не просто рекламой, а символом того, как искусство может объединять людей разных стран и культур. Димаш, чья музыка давно вышла за пределы Казахстана, продолжает покорять сердца слушателей по всему миру.