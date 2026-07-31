В Башкортостане из-за сильного ветра и града повреждены дома и социальные объекты

В нескольких населенных пунктах Башкортостана сильный ветер и град повредили жилые дома, хозяйственные постройки и социальные объекты. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

В Благоварском районе в деревне Нижние Каргалы частично сорвало кровлю сельского дома культуры, также повреждена крыша хозяйственной постройки.

В селе Благовар пострадали кровля частной фермы и здания сельскохозяйственного предприятия. Град также повредил два автомобиля и хозяйственную постройку.

В Верхних Каргалах повреждены частный дом и надворные постройки. В селе Гафури Буздякского района стихия повредила кровли детского сада и неэксплуатируемой котельной. Еще часть крыши сельского дома культуры пострадала в населенном пункте Комсомол.

Кроме того, повреждения получили кровли 19 частных жилых домов.

По данным МЧС, на местах работают комиссии администраций муниципальных районов. Специалисты проводят оценку причиненного ущерба.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 23 человека и 10 единиц техники, в том числе четыре сотрудника и две единицы техники МЧС России.