В бассейн Ертиса сброшено более 6,4 млрд кубометров воды
Министерство водных ресурсов и ирригации завершило природоохранные попуски воды из Шульбинского водохранилища в области Абай, передает BAQ.kz.
Данные меры направлены на сохранение экосистемы бассейна реки Ертис.
Попуски длились 27 суток. За это время из водохранилища было сброшено более 6,4 млрд кубометров воды. В течение 8 дней максимальный расход воды составлял 3400–3500 кубометров в секунду.
Сейчас продолжается обводнение поймы реки Ертис в Павлодарской области. На данный момент затоплено 257,2 тыс. гектаров земель — это около 76% от всей запланированной площади.
В ведомстве отмечают, что такие попуски проводятся ежегодно. Они нужны для создания условий для нереста рыбы, увлажнения пойменных территорий и поддержки кормовой базы сельского хозяйства в Павлодарской области.
Как пояснил руководитель Ертисской бассейновой водной инспекции Медет Жадигерулы, эти мероприятия помогают поддерживать природный баланс реки и прилегающих территорий.
