В Баянауле обнаружены уникальные сокровища сакской цивилизации
Сенсация в степях Казахстана.
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В Павлодарской области Казахстана сделано редкое археологическое открытие — в курганах у озера Торайгыр найдены бронзовые ножи, которые, по мнению специалистов, принадлежали сакским кочевникам, передает BAQ.KZ.
Артефакты обнаружила экспедиция Марғұлан университета во время летней полевой практики на новом участке памятника "Торайгыр-7". Находка проливает свет на ранний этап сакского периода и подтверждает, что в этом регионе уже в ту эпоху существовали развитые металлургические технологии.
Как рассказала главный хранитель археологических фондов Елена Тушева, ножи были изготовлены из местной бронзы, но по стилистике ближе к культуре раннего железа, что указывает на устойчивые культурные и технологические связи.
Помимо ножей, археологи нашли человеческие останки, относящиеся к Тасмолинской культуре, а под ними — ещё более древнее захоронение андроновского времени.
Такие находки не только расширяют представление о культурной преемственности в степях Центральной Азии, но и подчеркивают значимость Баянаула как археологического кластера, исследования которого Марғұлан университет ведёт уже более десяти лет.
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