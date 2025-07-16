В Павлодарской области Казахстана сделано редкое археологическое открытие — в курганах у озера Торайгыр найдены бронзовые ножи, которые, по мнению специалистов, принадлежали сакским кочевникам, передает BAQ.KZ.

Артефакты обнаружила экспедиция Марғұлан университета во время летней полевой практики на новом участке памятника "Торайгыр-7". Находка проливает свет на ранний этап сакского периода и подтверждает, что в этом регионе уже в ту эпоху существовали развитые металлургические технологии.

Как рассказала главный хранитель археологических фондов Елена Тушева, ножи были изготовлены из местной бронзы, но по стилистике ближе к культуре раннего железа, что указывает на устойчивые культурные и технологические связи.

Помимо ножей, археологи нашли человеческие останки, относящиеся к Тасмолинской культуре, а под ними — ещё более древнее захоронение андроновского времени.

Такие находки не только расширяют представление о культурной преемственности в степях Центральной Азии, но и подчеркивают значимость Баянаула как археологического кластера, исследования которого Марғұлан университет ведёт уже более десяти лет.