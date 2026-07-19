В Баянауле открылся современный визит-центр «Сарыарқа сыры» по поручению Президента

Баянаул продолжает укреплять статус одного из ведущих туристических центров Казахстана. Благодаря масштабной модернизации инфраструктуры уже в этом году курортная зона сможет принимать до 300 тысяч туристов. Очередным шагом в реализации этой работы стало открытие современного визит-центра Vizit Bayanaul «Сарыарқа сыры», в торжественной церемонии которого принял участие аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Открывая новый объект, глава региона отметил, что развитие туризма является одним из приоритетов государственной политики.

- По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева мы последовательно создаем современную туристическую инфраструктуру, которая раскрывает потенциал Баянаула и делает его одним из центров внутреннего и въездного туризма Казахстана. Сегодня мы открываем не просто визит-центр - мы создаем современное пространство, где история, культура и духовное наследие соединяются с передовыми технологиями. Это инвестиции в будущее региона. Наша задача - сделать Баянаул местом, куда хочется возвращаться вновь и вновь, - подчеркнул Асаин Байханов.

Новый визит-центр станет главным информационным и навигационным пространством для гостей Баянаульского государственного национального природного парка. Здесь туристы смогут получить полную информацию о маршрутах, природных достопримечательностях, сакральных объектах и культурном наследии региона.

Комплекс площадью 740 квадратных метров объединяет интерактивную зону с цифровой картой туристических маршрутов, музейное пространство, конференц-зал, коворкинг, библиотеку-трансформер, кофейню, комнаты матери и ребенка, а также комфортные зоны отдыха.

Особенностью центра стало использование технологий искусственного интеллекта. Благодаря современным мультимедийным решениям посетители смогут в интерактивном формате познакомиться с природой, историей и богатым культурным наследием Баянаульского края. Новый объект станет важным элементом развития туристической экосистемы региона и повысит качество сервиса для гостей.

За вклад в реализацию проекта Почетными грамотами акима Павлодарской области награждены менеджер по взаимодействию с государственными органами ТОО «Евразийская группа» Балым Гаязова, учредитель городского фонда развития YouthArt, депутат маслихата города Алматы Кристина Бекмурзаева и директор ТОО «СМУ-Астана LTD» Еркин Капаров.

В этот же день состоялась презентация книги «Огни древнего Коктау» известного краеведа, отличника туристической отрасли, лауреата премии «Елім-ай», Почетного гражданина Баянаульского района Алтынбека Курманова.

Более 25 лет Алтынбек Жуматович изучает архивные документы, исследует памятники истории и культуры, собирает свидетельства старожилов. Особое место в его жизни занимает священная пещера Коныр-Аулие, хранителем которой он является многие годы. Именно он открывает тысячам туристов богатый мир легенд, истории и духовного наследия Баянаула. Книга состоит из пяти разделов и включает уникальные материалы об истории края, а также о наследии Машхура Жусупа, Каныша Сатпаева, Алькея Маргулана и Ермухана Бекмаханова.

Музыкальным подарком участникам презентации стало выступление известного айтыскера, обладателя премии «Алтын домбыра» Аспанбека Шугатаева. В мероприятии приняли участие известные краеведы, писатели и общественные деятели Сайлау Байбосын, Кайыржан Ахметов, Болат Аманбаев, Серик Еликбай, Асыл Абиш и Бейбит Божен.

В ходе рабочей поездки Асаин Байханов также ознакомился с обновленной въездной стелой Баянаула. Теперь гостей района встречает современный архитектурный символ высотой 30 метров, украшенный образом всадника, национальным орнаментом и элементами кереге казахской юрты. Рядом установлена надпись Baianaul, выполненная из натурального камня. Территория полностью благоустроена: построены подъездные пути, уложена тротуарная плитка, проведено озеленение.