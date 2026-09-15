В Баянаульском нацпарке тушат пожар: привлечен вертолет Ми-8

На территории Государственного национального природного парка «Баянауыл» продолжается тушение пожара. Огонь перекинулся в нацпарк с территории Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

Возгорание сухой травы было обнаружено 14 сентября в 11:58 на сопредельной с национальным парком территории. Позже поступила информация о распространении огня на территорию ГНПП «Баянауыл».

К тушению привлечены 71 человек и 31 единица техники.

Кроме того, с огнем борется вертолет Ми-8 «Казавиалесоохраны», оборудованный водосливным устройством.

Сейчас специалисты продолжают работы по локализации и тушению пожара, а также пытаются не допустить его дальнейшего распространения.

Ситуацию осложняет погода. В районе пожара дует западный ветер со скоростью 9–11 м/с, порывы достигают 15 м/с. Температура воздуха составляет +18 градусов.

Класс пожарной опасности оценивается как V – чрезвычайно высокий.