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В Баянаульском нацпарке тушат пожар: привлечен вертолет Ми-8

15 Сентября 2026, 14:44
АВТОР
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кадры из видео МЧС 15 Сентября 2026, 14:44
15 Сентября 2026, 14:44
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Фото: кадры из видео МЧС

На территории Государственного национального природного парка «Баянауыл» продолжается тушение пожара. Огонь перекинулся в нацпарк с территории Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

Возгорание сухой травы было обнаружено 14 сентября в 11:58 на сопредельной с национальным парком территории. Позже поступила информация о распространении огня на территорию ГНПП «Баянауыл».

К тушению привлечены 71 человек и 31 единица техники.

Кроме того, с огнем борется вертолет Ми-8 «Казавиалесоохраны», оборудованный водосливным устройством.

Сейчас специалисты продолжают работы по локализации и тушению пожара, а также пытаются не допустить его дальнейшего распространения.

Ситуацию осложняет погода. В районе пожара дует западный ветер со скоростью 9–11 м/с, порывы достигают 15 м/с. Температура воздуха составляет +18 градусов.

Класс пожарной опасности оценивается как V – чрезвычайно высокий.

 

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