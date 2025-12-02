Главный бухгалтер одной из средних школ Байконура приговорена к семи годам лишения свободы за присвоение бюджетных средств, передает BAQ.KZ.

Нарушения вскрылись в ходе проверки надзорного органа. Как установило следствие, бухгалтер на протяжении длительного времени перечисляла завышенные суммы заработной платы на счета нескольких педагогов. После этого, по предварительной договорённости, преподаватели возвращали излишне перечисленные деньги на её личный счёт.

Ущерб государству составил 52 млн тенге.

Суд признал женщину виновной и назначил ей семь лет лишения свободы. Однако, учитывая наличие несовершеннолетних детей, исполнение наказания отсрочено на пять лет.