"Мы всегда реагируем на запросы наших граждан. Вы знаете, "Отбасы банк" в нашей структуре одна из единственных дочерних структур, которая работает напрямую с населением. Поэтому к нам поступают разные запросы на приобретение жилья, а именно где-то через исламские финансовые инструменты. Понятно, что у нас есть часть населения, которая придерживается определённых канонов. Это прорабатывается.

Мы не говорим, что есть конкретные сроки, когда это будет запускаться. Мы подписали несколько меморандумов с несколькими международными финансовыми институтами. Сейчас пока изучаем", - сказал Карагойшин.