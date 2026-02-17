Ждать ли казахстанцам исламскую ипотеку в "Отбасы банке"?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель Правления АО НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин на брифинге в Правительстве прокомментировал возможность внедрения "Отбасы банком" исламской ипотеки, передает BAQ.KZ.
"Мы всегда реагируем на запросы наших граждан. Вы знаете, "Отбасы банк" в нашей структуре одна из единственных дочерних структур, которая работает напрямую с населением. Поэтому к нам поступают разные запросы на приобретение жилья, а именно где-то через исламские финансовые инструменты. Понятно, что у нас есть часть населения, которая придерживается определённых канонов. Это прорабатывается.
Мы не говорим, что есть конкретные сроки, когда это будет запускаться. Мы подписали несколько меморандумов с несколькими международными финансовыми институтами. Сейчас пока изучаем", - сказал Карагойшин.
По его словам, исламская ипотека отличается от накопительной модели, которая действует в "Отбасы банке". Он пояснил, что используемая банком система близка к немецкой, поэтому сейчас вопрос изучают, и решение будет принято позже.
Самое читаемое
- В МИРЕ: взрыв в Китае, перехват танкера США и жертвы циклона в Мозамбике
- ТЭЦ-3 в Астане: как новая станция закрыла дефицит тепла и что даст вторая очередь
- Оплата после ввода объекта: в Казахстане закрутили гайки на стройках за госсчёт
- Абзал Ажгалиев и Денис Никиша вышли в четвертьфинал Олимпиады в Милане
- Во вторник произойдет первое солнечное затмение 2026 года