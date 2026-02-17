Ждать ли казахстанцам исламскую ипотеку в "Отбасы банке"?

Фото: BAQ.KZ

Председатель Правления АО НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин на брифинге в Правительстве прокомментировал возможность внедрения "Отбасы банком" исламской ипотеки, передает BAQ.KZ.

"Мы всегда реагируем на запросы наших граждан. Вы знаете, "Отбасы банк" в нашей структуре одна из единственных дочерних структур, которая работает напрямую с населением. Поэтому к нам поступают разные запросы на приобретение жилья, а именно где-то через исламские финансовые инструменты. Понятно, что у нас есть часть населения, которая придерживается определённых канонов. Это прорабатывается.

Мы не говорим, что есть конкретные сроки, когда это будет запускаться. Мы подписали несколько меморандумов с несколькими международными финансовыми институтами. Сейчас пока изучаем", - сказал Карагойшин.

По его словам, исламская ипотека отличается от накопительной модели, которая действует в "Отбасы банке". Он пояснил, что используемая банком система близка к немецкой, поэтому сейчас вопрос изучают, и решение будет принято позже.

 

