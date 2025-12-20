В Бельгии неизвестные ограбили музей Последней Ставки Наполеона, расположенный в коммуне Женап. В результате кражи из коллекции пропали ценные исторические артефакты, в том числе личное украшение французского императора, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает телеканал RTBF, злоумышленники проникли в музей в ночь с 17 на 18 декабря. Среди похищенных предметов — золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее Наполеону Бонапарту, а также несколько золотых и серебряных монет наполеоновской эпохи.

Правоохранительные органы начали расследование и устанавливают обстоятельства происшествия.