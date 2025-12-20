  • 20 Декабря, 09:45

В Бельгии из музея украли личное кольцо Наполеона

Размер причинённого ущерба пока не раскрывается.

Сегодня, 09:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Report Сегодня, 09:33
Сегодня, 09:33
36
Фото: Report

В Бельгии неизвестные ограбили музей Последней Ставки Наполеона, расположенный в коммуне Женап. В результате кражи из коллекции пропали ценные исторические артефакты, в том числе личное украшение французского императора, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает телеканал RTBF, злоумышленники проникли в музей в ночь с 17 на 18 декабря. Среди похищенных предметов — золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее Наполеону Бонапарту, а также несколько золотых и серебряных монет наполеоновской эпохи.

Правоохранительные органы начали расследование и устанавливают обстоятельства происшествия. 

Самое читаемое

Наверх