В Бельгии правоохранительные органы задержали восемь человек по делу о вероятной подготовке покушения на прокурора Брюсселя Жюльена Муанила, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По данным следствия, полиция провела 18 обысков, в ходе которых были выявлены и задержаны подозреваемые. По предварительной информации, они могут быть связаны с криминальными кругами, вовлеченными в нелегальный оборот наркотиков.

В последние годы масштабы наркотрафика, особенно через порт Антверпена, значительно выросли, что привело к обострению криминогенной ситуации в стране. В крупных городах участились случаи столкновений между враждующими группировками. На этом фоне обсуждаются дополнительные меры по усилению общественной безопасности.

Расследование продолжается, правоохранительные органы не исключают появление новых фигурантов дела.