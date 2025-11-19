В Бельгии задержали восемь человек по подозрению в подготовке покушения на прокурора
Они могут быть связаны с криминальными кругами.
В Бельгии правоохранительные органы задержали восемь человек по делу о вероятной подготовке покушения на прокурора Брюсселя Жюльена Муанила, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По данным следствия, полиция провела 18 обысков, в ходе которых были выявлены и задержаны подозреваемые. По предварительной информации, они могут быть связаны с криминальными кругами, вовлеченными в нелегальный оборот наркотиков.
В последние годы масштабы наркотрафика, особенно через порт Антверпена, значительно выросли, что привело к обострению криминогенной ситуации в стране. В крупных городах участились случаи столкновений между враждующими группировками. На этом фоне обсуждаются дополнительные меры по усилению общественной безопасности.
Расследование продолжается, правоохранительные органы не исключают появление новых фигурантов дела.
