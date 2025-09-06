Власти США выразили разочарование свежими данными по рынку труда. Согласно отчету Бюро статистики труда, в августе число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось всего на 22 тысячи, что значительно ниже прогнозов аналитиков, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт в комментарии телеканалу CNBC отметил, что ожидания экспертов составляли около 75 тысяч новых рабочих мест. По его словам, в администрации надеются на пересмотр показателей в сторону повышения.

Попытка сгладить напряжение прозвучала в шутке Хассетта: он сказал, что недавно несколько членов его семьи нашли работу, "а значит, людей все же нанимают".

Ситуация вокруг статистики осложнилась после того, как в августе президент США Дональд Трамп уволил руководителя Бюро статистики труда Эрику Макэнтарфер. Он обвинил ее в предвзятости и намеренном искажении данных в пользу демократов. По словам Трампа, отчеты бюро не отражали "реальные успехи" его администрации в сфере занятости.