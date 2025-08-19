В Вашингтоне завершились многочасовые переговоры президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидеров европейских стран, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle и другие СМИ. По данным The New York Times, политики по-прежнему остаются в Белом доме и, как ожидается, проведут совместный ужин.

Дональд Трамп после встречи заявил, что начал подготовку переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлять различные европейские страны в координации с США. Затем я позвонил президенту Путину и начал подготовку встречи между президентом Путиным и президентом Зеленским. После нее у нас будет трехсторонняя встреча, — написал он в своей соцсети Truth Social.

В Кремле подтвердили телефонный разговор. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Трамп и Путин обсудили возможность "повысить уровень прямых российско-украинских переговоров".

Ранее сегодня в Белом доме Трамп и Зеленский провели двустороннюю встречу и совместную пресс-конференцию. Американский лидер подчеркнул, что США вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Киева, но речь не идет о вступлении Украины в НАТО. Зеленский заявил о готовности провести выборы после окончания войны.

К переговорам также присоединились лидеры ЕС. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал добиться прекращения огня к следующей встрече с Путиным, подчеркнув, что переговоры без перемирия "невозможны". В ходе обсуждений Трамп неожиданно прервал встречу, чтобы лично позвонить Путину. После разговора переговоры возобновились. По словам Трампа, в ближайшие недели станет ясно, удастся ли завершить войну путем дипломатии.

Через неделю или две мы узнаем, сможем ли мы решить эту проблему, или эти ужасные бои продолжатся, — заявил он.

При этом глава Белого дома признал, что на переговорах поднималась тема "возможного обмена территориями", однако Зеленский заявил, что подобные вопросы могут обсуждаться только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа.