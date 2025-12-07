В Бенине произошла попытка госпереворота
Попытка захвата власти подавлена
В Бенине предпринята попытка захвата власти небольшой группой военных, которая была успешно подавлена, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Jeune Afrique.
По информации властей, мятежники пытались взять под контроль президентскую резиденцию и государственные учреждения, включая национальное телевидение. Сигнал был прерван всего на несколько минут, после чего контроль над эфиром вернулся к государственным структурам.
Подразделения Национальной гвардии арестовали заговорщиков, и конституционный порядок полностью восстановлен. Президент страны Патрис Талон находится в безопасности, отмечает AFP. Министр иностранных дел подчеркнул, что большая часть армии осталась лояльной легитимной власти.
Ранее военные заявили о смещении президента и роспуске государственных органов, намереваясь передать управление страной Военному комитету по восстановлению во главе с подполковником Тигри Паскалем. Эти планы были нейтрализованы силами Национальной гвардии.
Ситуация в стране находится под контролем властей, продолжается мониторинг общественного порядка.
