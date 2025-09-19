  • 20 Сентября, 06:03

В Берлине эвакуировали 10 тысяч человек из-за авиабомбы времён Второй мировой

Власти немедленно ввели зону безопасности.

Вчера, 17:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
aa.com.tr Вчера, 17:54
Вчера, 17:54
239
Фото: aa.com.tr

Около 10 тысяч жителей Берлина были временно эвакуированы после того, как в реке Шпрее на глубине трёх метров было обнаружено взрывное устройство времён Второй мировой войны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi. Операция прошла при участии столичной полиции и сапёров, сообщает местная пресса.

На месте находки была срочно организована зона безопасности радиусом 500 метров. В течение 12 часов весь транспорт — как наземный, так и речной — в этом районе был полностью остановлен. Местным жителям предложили покинуть свои дома до завершения проверки.

После детального осмотра специалисты пришли к выводу, что снаряд не представляет непосредственной опасности. Однако он всё равно будет извлечён и утилизирован в безопасных условиях.

Самое читаемое

Наверх