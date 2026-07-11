В Берлине освободили кассира, которого более 11 часов удерживали в заложниках
О состоянии заложницы официально не сообщается.
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В Берлине завершилась полицейская операция по освобождению заложницы, которую вооруженный мужчина удерживал в одном из супермаркетов более 11 часов. Об этом сообщает агентство DPA.
По данным полиции, подозреваемого обезвредили с помощью электрошокера, после чего его на носилках доставили в медицинское учреждение. Женщину удалось освободить.
Также пока неизвестны мотивы нападавшего и характер его отношений с потерпевшей.
По словам одного из сотрудников магазина, вечером, незадолго до закрытия супермаркета, мужчина подошел к кассе, отказался выкладывать товары на конвейерную ленту, после чего неожиданно достал большой нож и захватил кассира. Другим работникам удалось покинуть помещение и вызвать полицию.
После сообщения о происшествии правоохранители оцепили территорию вокруг супермаркета. В операции были задействованы бойцы спецподразделения, сотрудники экстренных служб, пожарные и медики.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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