В Берлине освободили кассира, которого более 11 часов удерживали в заложниках

В Берлине завершилась полицейская операция по освобождению заложницы, которую вооруженный мужчина удерживал в одном из супермаркетов более 11 часов. Об этом сообщает агентство DPA.

По данным полиции, подозреваемого обезвредили с помощью электрошокера, после чего его на носилках доставили в медицинское учреждение. Женщину удалось освободить.

Также пока неизвестны мотивы нападавшего и характер его отношений с потерпевшей.

По словам одного из сотрудников магазина, вечером, незадолго до закрытия супермаркета, мужчина подошел к кассе, отказался выкладывать товары на конвейерную ленту, после чего неожиданно достал большой нож и захватил кассира. Другим работникам удалось покинуть помещение и вызвать полицию.

После сообщения о происшествии правоохранители оцепили территорию вокруг супермаркета. В операции были задействованы бойцы спецподразделения, сотрудники экстренных служб, пожарные и медики.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.