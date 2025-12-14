Полиция Берлина задержала 18 человек в связи с нарушением общественного порядка, произошедшим после субботней демонстрации в столице Германии, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщила полиция в соцсети X, беспорядки произошли в районе Фридрихсхайн во время акции радикально настроенных сторонников левых взглядов. В результате инцидентов пострадали восемь сотрудников полиции.

Отмечается, что задержания проведены по подозрению в нарушении общественного порядка, использовании символики антиконституционных организаций, а также нарушении закона о взрывчатых веществах.

По данным правоохранительных органов, в митинге приняли участие около 1 тыс. человек, безопасность обеспечивали порядка 500 полицейских. Ближе к ночи ситуация обострилась: участники акции начали проявлять агрессию, бросать в сотрудников полиции бутылки и петарды, а также выкрикивать лозунги запрещённых организаций.