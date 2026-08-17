В Берлине после технопарада 50 человек доставили в больницы
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Около 50 участников технопарада Rave The Planet, прошедшего 15 августа в Берлине, были госпитализированы после мероприятия. Об этом сообщает DPA.
По данным спасательных служб, всего за медицинской помощью на месте обратились 651 человек. Причинами ухудшения самочувствия стали травмы, а также употребление алкоголя и наркотиков на фоне аномально высокой температуры воздуха.
«Это было очень напряженное мероприятие», — отметил представитель берлинской спасательной службы.
Во время фестиваля полиция задержала 39 человек. Большинство задержаний связано с нанесением телесных повреждений, оскорблениями и нарушениями законодательства о наркотических веществах.
В технопараде приняли участие несколько десятков тысяч человек. За порядком и безопасностью следили около 1,5 тысячи полицейских, также были задействованы вертолеты и беспилотники.
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