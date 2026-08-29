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В Берлине пожар в центре для беженцев привел к эвакуации сотен человек

Четыре человека отравились дымом.

29 Августа 2026, 12:31
АВТОР
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Berliner Zeitung 29 Августа 2026, 12:31
29 Августа 2026, 12:31
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Фото: Berliner Zeitung

Пожар произошел в здании для размещения беженцев в районе Шпандау в Берлине. Из-за возгорания были эвакуированы несколько сотен человек.

Berliner Zeitung сообщает, что возгорание началось на четвертом этаже шестиэтажного здания. По предварительным данным, в коридоре загорелись предметы обстановки, после чего дым распространился на верхние этажи.

В тушении пожара участвовали 74 сотрудника пожарной службы. 

Четвертый этаж временно признан непригодным для проживания. Около 50–60 жильцов разместили в пункте экстренного временного размещения.

Причина возгорания пока не установлена.

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