В Берлине пожар в центре для беженцев привел к эвакуации сотен человек
Четыре человека отравились дымом.
29 Августа 2026, 12:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
29 Августа 2026, 12:3129 Августа 2026, 12:31
157Фото: Berliner Zeitung
Пожар произошел в здании для размещения беженцев в районе Шпандау в Берлине. Из-за возгорания были эвакуированы несколько сотен человек.
Berliner Zeitung сообщает, что возгорание началось на четвертом этаже шестиэтажного здания. По предварительным данным, в коридоре загорелись предметы обстановки, после чего дым распространился на верхние этажи.
В тушении пожара участвовали 74 сотрудника пожарной службы.
Четвертый этаж временно признан непригодным для проживания. Около 50–60 жильцов разместили в пункте экстренного временного размещения.
Причина возгорания пока не установлена.
Самое читаемое
- В Казахстане появится вице-президент: что изменит новая должность?
- Камнепад произошел в горах возле Алматы: видео появилось в сети
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 29 августа
- Фермеры из 16 районов привезут продукцию в Алматы
- Компании в ВКО оштрафовали на 36 млн тенге за экологические нарушения