В Берлине пожар в центре для беженцев привел к эвакуации сотен человек

Пожар произошел в здании для размещения беженцев в районе Шпандау в Берлине. Из-за возгорания были эвакуированы несколько сотен человек.

Berliner Zeitung сообщает, что возгорание началось на четвертом этаже шестиэтажного здания. По предварительным данным, в коридоре загорелись предметы обстановки, после чего дым распространился на верхние этажи.

В тушении пожара участвовали 74 сотрудника пожарной службы.

Четвертый этаж временно признан непригодным для проживания. Около 50–60 жильцов разместили в пункте экстренного временного размещения.

Причина возгорания пока не установлена.