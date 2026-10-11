В Бейнеу водитель, лишённый прав на семь лет, пытался скрыться от полиции

В селе Бейнеу Мангистауской области полицейские задержали 31-летнего мужчину, который, несмотря на лишение водительских прав, вновь сел за руль и попытался скрыться от сотрудников полиции.

По данным полиции, инцидент произошёл 7 октября во время патрулирования села. Сотрудники остановили автомобиль ВАЗ-2107 для проверки и установили, что водитель ранее был лишён права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

При этом подробности событий, предшествовавших остановке машины, не уточняются.

По факту управления транспортным средством лицом, лишённым такого права, начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.