В Бишкеке дело экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева передали в суд

В Бишкеке завершено расследование по делу бывшего главы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева. По делу составлен обвинительный акт, материалы переданы в суд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kaktus Media.

Как сообщил адвокат экс-чиновника Икрамидин Айткулов, Ташиеву вменяют подготовку к насильственному захвату власти, а также злоупотребление служебным положением.

По словам защитника, уголовное дело засекречено, поэтому подробности расследования не разглашаются. Также известно, что вместе с бывшим руководителем ГКНБ по делу проходят ещё семь человек.







