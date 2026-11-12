В Бишкеке обсудили перспективы сотрудничества стран Центральной Азии и Китая

В рамках Второй встречи министров строительства стран – участниц формата «Центральная Азия – Китай» состоялась коллективная встреча руководителей делегаций с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

В ходе встречи основное внимание было уделено укреплению долгосрочного сотрудничества и партнёрства между странами, развитию регионального взаимодействия и реализации совместных инициатив.

Казахстанская сторона отметила, что объявление 2027 года Годом всенародной большой стройки в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева открывает дополнительные возможности для расширения сотрудничества между двумя братскими народами, в том числе в строительной отрасли.

Подчёркнуто, что встречи министров в формате «Центральная Азия – Китай» способствуют продвижению региональных инициатив, развитию промышленной кооперации и обмену передовыми практиками в строительной сфере.

В рамках мероприятия также состоялась двусторонняя встреча министра промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайына Нагаспаева с министром жилищного, городского и сельского строительства Китайской Народной Республики Ни Хуном.

Стороны обсудили перспективы стратегического партнёрства в строительной отрасли, уделив особое внимание практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе предыдущих двусторонних переговоров в Астане.

«Казахстанско-китайские отношения имеют прочную политическую основу и находятся под особым вниманием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Регулярные контакты на высшем уровне, основанные на взаимном уважении и доверии, придают дополнительный импульс развитию двусторонних связей», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.

Отдельное внимание участники встречи уделили обмену опытом в сфере жилищного строительства, комплексного градостроительного планирования, внедрения современных строительных технологий и модернизации коммунальной инфраструктуры.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении межведомственного взаимодействия, расширении деловых контактов и проработке конкретных совместных проектов.

Участники выразили готовность продолжить конструктивный диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество, направленное на укрепление партнёрских связей между странами.