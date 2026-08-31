В Бишкеке подготовили документы к саммиту ШОС
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Бишкеке завершилось заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС, на котором обсудили подготовку к саммиту организации. Встреча проходила с 27 по 30 августа под председательством Кыргызстана. Участники рассмотрели проекты итоговых документов, которые планируется принять на заседании Совета глав государств ШОС 1 сентября.
Особое внимание уделили дальнейшему развитию сотрудничества, совершенствованию деятельности организации и укреплению ее договорно-правовой базы. Национальный координатор по делам ШОС от Казахстана Мурат Мукушев отметил особое значение предстоящего саммита, который пройдет в год 25-летия организации.
По итогам саммита планируется принять пакет документов, включая Бишкекскую декларацию, приуроченную к 25-летию ШОС.
Самое читаемое
- Объявление о кукле за 500 тысяч тенге заинтересовало полицию Алматы
- В Талгаре расследуют дело о предполагаемых противоправных действиях в отношении 8-летней девочки
- Пятерых детей спасли из пожара в Алматы
- Ночная поездка на самокате стоила алматинцу жизни
- В Мангистау выбрали победителя «SHUBAT FEST-2026»