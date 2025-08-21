В рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в Бишкеке состоялся III казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи, посвящённый развитию цифрового и инновационного сотрудничества, передает BAQ.KZ. Открылось мероприятие премьерой документального фильма "Чокан Валиханов: тарыхтын жарык жылдызы", созданного кыргызскими кинематографистами. Фильм отражает вклад великого этнографа в изучение истории и культуры двух народов.

В форуме приняли участие министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, государственный секретарь Кыргызстана Марат Иманкулов, представители интеллигенции и общественные деятели. В своих выступлениях они подчеркнули значимость трудов Чокана Валиханова и других выдающихся личностей, объединяющих два братских народа.

На полях форума состоялась встреча министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой с её кыргызским коллегой Мирбеком Мамбеталиевым, в ходе которой обсуждались вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия. Форум собрал более 300 молодых специалистов в сфере инноваций, креативных индустрий и предпринимательства. В рамках панельных сессий они обсудили развитие AI-стартапов, перспективы Ed-tech и возможности вывода региональных идей на глобальный рынок.