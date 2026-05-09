В Бишкеке рассказали о числе ветеранов ВОВ

В столице Кыргызстана сегодня проживают всего трое ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам градоначальника, помимо ветеранов войны, в Бишкеке также проживают восемь жителей блокадного Ленинграда и четверо бывших узников концлагерей.

Мэр отметил важность сохранения памяти о подвиге ветеранов и подчеркнул, что их вклад в Победу остаётся примером мужества и стойкости для будущих поколений.