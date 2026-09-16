В Бишкеке вновь заговорили о строительстве метро

В Бишкеке вновь предложили построить метро, чтобы решить проблему растущих пробок. С такой инициативой на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Суйунбек Омурзаков, передает BAQ.KZ.

По его словам, транспортная ситуация в столице Кыргызстана становится все сложнее, поэтому городу необходимо развивать новые виды общественного транспорта. Помимо метро, депутат предложил ускорить строительство транспортных развязок.

«К нам начали приезжать хорошие инвесторы, страна развивается, экономика растет, деньги есть, поэтому нужно решить этот вопрос в срочном порядке», – заявил Омурзаков.

Идею строительства метро в Бишкеке обсуждают уже не первый раз. В июле этого года городские власти рассматривали с французской компанией Alstom перспективы развития общественного транспорта, в том числе трамвайной сети, электробусов и метро.

Однако в действующем Генплане Бишкека до 2050 года ставка пока сделана на другие виды транспорта. Документ предусматривает строительство более 45 км трамвайных линий, свыше 93 км маршрутов метробуса, а также развитие городской железной дороги.

От метро при подготовке Генплана отказались из-за высокой стоимости. По оценкам разработчиков, его строительство может обойтись примерно в десять раз дороже создания трамвайной сети.

При этом часть предложения депутата уже предусмотрена Генпланом: в Бишкеке планируется построить 18 транспортных развязок и два путепровода через железнодорожные пути.