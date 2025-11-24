27 ноября в столице Кыргызстана под председательством Кыргызской стороны состоится серия заседаний уставных органов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает BAQ.kz.

Как сообщается на официальном сайте Организации, в Бишкек прибудут главы внешнеполитических и силовых ведомств стран-участниц для участия в работе Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности. Также запланирована сессия Совета коллективной безопасности.

В повестке — обсуждение совместных мер в сфере безопасности, включая борьбу с незаконным оборотом наркотиков и противодействие нелегальной миграции.

Ключевым вопросом заседания станет рассмотрение кандидатуры нового Генерального секретаря ОДКБ на период 2026–2029 годов. Кроме того, ожидается принятие Декларации с общими позициями государств-членов и объявление приоритетов председательства Российской Федерации в 2026 году.

Отметим, что с 2023 года генеральныым секретарем ОДКБ является Имангали Тасмагамбетов.