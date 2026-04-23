В ближайшие четыре года Казахстан построит 5 тысяч километров железных дорог

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в 40 заседании Конференции генеральных директоров железных дорог Организации сотрудничества железных дорог. Они прошла в Астане и была приурочена к 70-летию организации.

Форум собрал более 300 руководителей и представителей железных дорог, компаний по железнодорожным перевозкам из свыше чем 30 стран мира. ОСЖД объединяет сеть протяженностью более 320 тысяч километров железных дорог, по которым ежегодно перевозится около 5,5 миллиардов пассажиров и порядка 5 миллиардов тонн грузов.

Внимание уделили вопросам наращивания объемов грузоперевозок, модернизации инфраструктуры, перехода на безбумажные технологии, внедрения интеллектуальных систем управления, а также подготовки кадров.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул роль железных дорог в обеспечении устойчивого роста экономики и отметил, что проведение Конференции создает возможности для конструктивного диалога и укрепления партнерства между странами. Глава Кабмина проинформировал участников, что Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева вступил в новый этап развития – в марте этого года принята новая Конституция, которая в том числе придаст дополнительный импульс экономическому развитию.

"Железнодорожная отрасль Казахстана, играющая важнейшую роль в экономическом развитии, нацелена на улучшение качества жизни населения и устойчивый рост. Символично, что встреча, приуроченная к 70-летию Организации, проходит именно здесь – на перекрестке великих путей, в самом сердце Евразии. Современная и эффективная транспортная система позволяет нам интегрироваться в мировую экономику, встраиваясь в международные цепочки поставок", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Акцент сделан на дальнейшем повышении транзитного потенциала Казахстана. Премьер-министр отметил, что наша общая цель – превратить Евразию в единый, "бесшовно" функционирующий транспортный механизм. Казахстан является крупнейшей в мире страной, не имеющей прямого выхода к океану. Но мы работаем над тем, чтобы этот географический вызов превратить в наше стратегическое преимущество.

"За последние 15 лет мы направили в транспортную отрасль порядка 35 миллиардов долларов. Построено более 2500 километров новых магистральных путей. Сегодня через Казахстан проходит около 85% всех наземных транзитных перевозок по маршруту "Западная Европа-Западный Китай". Мы не останавливаемся на достигнутом. В ближайшие 4 года мы планируем построить еще 5 тысяч километров новых железных дорог. Наша цель – довести объем транзита до 100 миллионов тонн в год к 2035 году", - подчеркнул Премьер-министр.

Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, в рамках которого ведется модернизация железнодорожной и портовой инфраструктуры, обозначено в числе ключевых направлений. В частности, расширяются контейнерные мощности портов Актау и Курык с привлечением международных партнеров. До 2029 года планируется увеличить объемы перевозок с 80 тысяч до 300 тысяч ДФЭ в год. Сроки доставки грузов уже сокращены до 18 суток, в перспективе они будут сокращены до 10 дней.

Развивается международный транспортный коридор "Север – Юг", обеспечивающий кратчайший выход на рынки Персидского залива и Индии. Приоритетом государства остается внедрение цифровых технологий в отрасли.