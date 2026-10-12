В Болгарии зафиксировали рекордную жару

В городе Русе температура воздуха 11 октября достигла 33,7 градуса, превысив предыдущий рекорд на 3,2 градуса.

12 Октября 2026, 04:03
АВТОР
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Pixabay.com 12 Октября 2026, 04:03
12 Октября 2026, 04:03
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Фото: Pixabay.com

В болгарском городе Русе, расположенном на берегу Дуная, 11 октября обновили температурный рекорд для этой даты. Воздух прогрелся до 33,7 градуса тепла.

По данным Болгарского телеграфного агентства (БТА), предыдущий максимум был зафиксирован в 1924 году. Тогда температура воздуха достигла 30,5 градуса.

Таким образом, новый рекорд превысил показатель более чем столетней давности на 3,2 градуса.

Самым холодным 11 октября в Русе было в 1979 году. Тогда температура воздуха составляла всего один градус тепла.

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