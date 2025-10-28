В Боливии произошла трагедия — пассажирский автобус сорвался в пропасть глубиной около 600 метров на участке с крутыми поворотами и плохой видимостью между общинами Вилаяке и Яяни, передает BAQ.KZ со ссылкой на портал El Deber.

в результате аварии погибли 15 человек, еще 20 получили травмы различной степени тяжести.

Местные жители стали первыми, кто пришёл на помощь пострадавшим. Они спускались по склону, чтобы извлечь выживших и передать их медикам. Все раненые доставлены в больницы города Кильякольо.

По предварительным данным, автобусом управлял 23-летний водитель, который чудом остался жив. Сейчас он задержан полицией и обвиняется в убийстве по неосторожности и опасном вождении.

На месте катастрофы продолжают работать спасатели и сотрудники правоохранительных органов. По словам представителей полиции, число жертв может возрасти, поскольку поисково-спасательные работы всё ещё продолжаются в труднодоступной горной местности.