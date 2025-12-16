В Боливии жертвами наводнения стали не менее 20 человек
Спасательные службы продолжают поисковые работы.
В департаменте Санта-Крус в Боливии в результате сильных наводнений погибли по меньшей мере 20 человек, еще более 20 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Альфредо Троче в эфире телеканала Bolivia TV, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, число жертв может увеличиться, поскольку уровень воды постепенно снижается и спасательные службы продолжают поисковые работы. Спасатели обследуют пострадавшие территории в поисках людей, не сумевших выбраться во время удара стихии.
Власти департамента объявили Санта-Крус зоной чрезвычайной ситуации. Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в муниципалитете Эль-Торно, где от последствий наводнения пострадали более 600 семей.
Стихийное бедствие было вызвано проливными дождями, обрушившимися на регион 13 декабря. В результате несколько рек вышли из берегов, что привело к затоплению населенных пунктов и разрушению инфраструктуры.
