В департаменте Санта-Крус в Боливии в результате сильных наводнений погибли по меньшей мере 20 человек, еще более 20 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Альфредо Троче в эфире телеканала Bolivia TV, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, число жертв может увеличиться, поскольку уровень воды постепенно снижается и спасательные службы продолжают поисковые работы. Спасатели обследуют пострадавшие территории в поисках людей, не сумевших выбраться во время удара стихии.

Власти департамента объявили Санта-Крус зоной чрезвычайной ситуации. Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в муниципалитете Эль-Торно, где от последствий наводнения пострадали более 600 семей.

Стихийное бедствие было вызвано проливными дождями, обрушившимися на регион 13 декабря. В результате несколько рек вышли из берегов, что привело к затоплению населенных пунктов и разрушению инфраструктуры.