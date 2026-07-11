В Боровом две девушки пострадали в ДТП с электрорикшей

После столкновения с металлическим ограждением обеих пострадавших госпитализировали.

11 Июля 2026, 03:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ДЧС Акмолинской области 11 Июля 2026, 03:26
11 Июля 2026, 03:26
52
Фото: ДЧС Акмолинской области

В курортной зоне Борового Акмолинской области две девушки получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием электрорикши.

По предварительным данным, 18-летняя и 30-летняя женщины во время поездки на электрорикше врезались в металлическое ограждение.

Пострадавших во время патрулирования береговой зоны заметили спасатели. Они оперативно оказали необходимую помощь и организовали дальнейшие действия по оказанию помощи девушкам.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Самое читаемое

Наверх