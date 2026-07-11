В Боровом две девушки пострадали в ДТП с электрорикшей
После столкновения с металлическим ограждением обеих пострадавших госпитализировали.
11 Июля 2026, 03:26
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11 Июля 2026, 03:2611 Июля 2026, 03:26
52Фото: ДЧС Акмолинской области
В курортной зоне Борового Акмолинской области две девушки получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием электрорикши.
По предварительным данным, 18-летняя и 30-летняя женщины во время поездки на электрорикше врезались в металлическое ограждение.
Пострадавших во время патрулирования береговой зоны заметили спасатели. Они оперативно оказали необходимую помощь и организовали дальнейшие действия по оказанию помощи девушкам.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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