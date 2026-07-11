В Боровом две девушки пострадали в ДТП с электрорикшей

В курортной зоне Борового Акмолинской области две девушки получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием электрорикши.

По предварительным данным, 18-летняя и 30-летняя женщины во время поездки на электрорикше врезались в металлическое ограждение.

Пострадавших во время патрулирования береговой зоны заметили спасатели. Они оперативно оказали необходимую помощь и организовали дальнейшие действия по оказанию помощи девушкам.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.