В Боровом раскрыта серия краж из арендованных домиков отдыха. Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратились туристы, отдыхавшие в курортной зоне. По их словам, из домов исчезали деньги и личные вещи. Все преступления совершались по схожей схеме - злоумышленник проникал внутрь через окна и покидал место до прибытия охраны.

Полицейские возбудили уголовные дела и приступили к расследованию. В ходе работы были проанализированы записи камер видеонаблюдения, опрошены свидетели и собраны вещественные доказательства. В результате установлена личность подозреваемого, им оказался 30-летний житель Астаны.

Как выяснилось, мужчина прибыл в Бурабай как турист, но по ночам охотился за чужим имуществом, проникая в дома отдыхающих через открытые окна. Сейчас проверяется его возможная причастность ещё к двум аналогичным преступлениям.