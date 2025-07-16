В Боровом задержали серийного вора
Он проникал в дома отдыхающих через открытые окна.
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В Боровом раскрыта серия краж из арендованных домиков отдыха. Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
С заявлением в полицию обратились туристы, отдыхавшие в курортной зоне. По их словам, из домов исчезали деньги и личные вещи. Все преступления совершались по схожей схеме - злоумышленник проникал внутрь через окна и покидал место до прибытия охраны.
Полицейские возбудили уголовные дела и приступили к расследованию. В ходе работы были проанализированы записи камер видеонаблюдения, опрошены свидетели и собраны вещественные доказательства. В результате установлена личность подозреваемого, им оказался 30-летний житель Астаны.
Как выяснилось, мужчина прибыл в Бурабай как турист, но по ночам охотился за чужим имуществом, проникая в дома отдыхающих через открытые окна. Сейчас проверяется его возможная причастность ещё к двум аналогичным преступлениям.
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