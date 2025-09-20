В Турции столкнулись два судна: 12 человек пострадали
Утечки топлива и загрязнения окружающей среды удалось избежать.
Вчера, 10:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 10:26Вчера, 10:26
320Фото: Haber Global
В проливе Босфор, в Стамбуле, произошло столкновение прогулочного пассажирского теплохода с сухогрузом под флагом Панамы. В результате происшествия пострадали 12 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Haber Global.
Инцидент случился вечером 20 сентября. Никто из пассажиров за борт не выпал. Пострадавших госпитализировали, к месту происшествия оперативно прибыли спасательные катера.
"Береговая охрана отбуксировала сухогруз в безопасную зону для оценки повреждений. В Минтрансе Турции заявили, что утечки топлива и загрязнения окружающей среды удалось избежать", - пишет издание.
Служба береговой безопасности продолжает ликвидацию последствий происшествия.
Самое читаемое
- Дархан Сатыбалды объявил выговор акимам двух районов
- Токаев подписал закон об усилении борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма
- 360 деревьев, мурал и довольные жители: аллею рабочих профессий открыли в Астане
- Алматы готовится к концерту Backstreet Boys: безопасность и новые стандарты
- МВД Казахстана помогло закрыть крупнейший мошеннический call-центр в Киеве