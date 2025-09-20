В проливе Босфор, в Стамбуле, произошло столкновение прогулочного пассажирского теплохода с сухогрузом под флагом Панамы. В результате происшествия пострадали 12 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Haber Global.

Инцидент случился вечером 20 сентября. Никто из пассажиров за борт не выпал. Пострадавших госпитализировали, к месту происшествия оперативно прибыли спасательные катера.

"Береговая охрана отбуксировала сухогруз в безопасную зону для оценки повреждений. В Минтрансе Турции заявили, что утечки топлива и загрязнения окружающей среды удалось избежать", - пишет издание.

Служба береговой безопасности продолжает ликвидацию последствий происшествия.