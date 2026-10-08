В Бостандыкском районе Алматы временно ограничат движение из-за аварийно-восстановительных работ на ЛЭП

С 8 по 15 октября 2026 года в Бостандыкском районе Алматы будет временно ограничено движение автотранспорта в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на кабельном участке линии электропередачи 220 кВ №2363, сообщили в городском акимате.

Работы будут проводиться по адресу: ул. Центральная, 36, под проезжей частью автомобильной дороги. В связи с этим движение будет временно ограничено на участке от ул. К. Салыкова до ул. Жангир хана.

Необходимость проведения ремонтных работ связана с повреждением кабельного участка ЛЭП-220 кВ №2363. Поскольку кабель расположен непосредственно под проезжей частью, для его ремонта потребуется вскрытие дорожного покрытия и бетонного лотка.

Работы будут проводиться круглосуточно с соблюдением всех необходимых требований безопасности. АО «Алатау Жарық Компаниясы» принимает все необходимые меры для максимально оперативного завершения ремонта и сокращения периода ограничения движения.