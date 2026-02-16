В ботаническом саду Алматы распустились первые подснежники
В Ботанический сад Алматы распустились первые галантусы — хрупкие белые цветы, более известные как подснежники, символизирующие приближение весны, передает BAQ.KZ.
Каждый год жители города с нетерпением ждут их появления. В этом сезоне самые первые цветки были замечены ещё в январе, а массовое цветение началось только сейчас, в середине февраля. Подснежники осторожно выглядывают из-под прошлогодней опавшей листвы, напоминая о том, что зима подходит к концу.
Ботанический сад напоминает, что первоцветы очень уязвимы, поэтому просит посетителей бережно относиться к ним: не ходить по газонам и полянам и не срывать цветы. Пусть подснежники продолжают радовать жителей Алматы своей красотой каждый сезон.
