В ботаническом саду Алматы распустились первые подснежники

Сегодня 2026, 15:03
АВТОР
Сегодня 2026, 15:03
Сегодня 2026, 15:03
61
Фото: скрин из видео

В Ботанический сад Алматы распустились первые галантусы — хрупкие белые цветы, более известные как подснежники, символизирующие приближение весны, передает BAQ.KZ

Каждый год жители города с нетерпением ждут их появления. В этом сезоне самые первые цветки были замечены ещё в январе, а массовое цветение началось только сейчас, в середине февраля. Подснежники осторожно выглядывают из-под прошлогодней опавшей листвы, напоминая о том, что зима подходит к концу.

Ботанический сад напоминает, что первоцветы очень уязвимы, поэтому просит посетителей бережно относиться к ним: не ходить по газонам и полянам и не срывать цветы. Пусть подснежники продолжают радовать жителей Алматы своей красотой каждый сезон.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Главный Ботанический Сад г.Алматы (@botsadkz)

