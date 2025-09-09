В Бразилии джип въехал в толпу во время парада, есть пострадавшие
По факту происшествия начата проверка.
Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля в толпу во время парада в городе Бруски, Бразилия, передает BAQ.KZ. со ссылкой на "Газета.ru".
Инцидент произошел в воскресенье. Джип, двигавшийся следом за военной колонной, внезапно потерял управление и врезался в зрителей на тротуаре. По информации мэрии, среди пострадавших - 75-летняя жительница города, которая получила перелом лодыжки и травму позвоночника. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. 37-летняя женщина с ребенком также доставлена в больницу, их травмы оцениваются как легкие, состояние ребенка удовлетворительное. Кроме того, 14-летняя девочка обратилась за медицинской помощью из-за боли в руке, но госпитализация ей не понадобилась.
Местные власти подтвердили, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь. Отмечается, что автомобиль не принадлежит военным или муниципалитету, он зарегистрирован за частным клубом автолюбителей. По факту происшествия начата проверка.
