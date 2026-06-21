В Бразилии хакеры разослали жителям ложные сообщения о нападении инопланетян

Жители нескольких регионов Бразилии получили необычные уведомления от имени государственных органов с предупреждениями о якобы готовящемся нападении инопланетян. Позже власти заявили, что причиной инцидента стал взлом информационной системы.

По данным местных СМИ, на мобильные телефоны миллионов граждан поступили сообщения с различным содержанием. В некоторых уведомлениях фигурировало слово «мизантропия», а жители города Белу-Оризонти получили предупреждения о предполагаемом «нападении НЛО».

После распространения уведомлений власти опровергли их достоверность и сообщили о киберинциденте. В Министерстве обороны Бразилии заявили, что система подверглась хакерской атаке, в результате которой злоумышленники получили возможность рассылать ложные сообщения от имени государственных структур.

В настоящее время специалисты занимаются восстановлением работы системы и устранением последствий взлома. К расследованию инцидента планируется привлечь федеральную полицию.

Власти призвали граждан не доверять непроверенной информации и ориентироваться исключительно на официальные сообщения государственных органов.